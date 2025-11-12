Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Dokurcun Haydarlar Mahallesi'nde düzenlenen törende yoğun katılım sağlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul (72), Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dokurcun Haydarlar Mahallesi sakinlerinden olan ve hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul için Gazi Süleyman Paşa Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından tören düzenlendi.

Törene katılım yoğun oldu. Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınan Mehmet Kul’un naaşı, askeri törenle Karaçalılık Yeni Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

