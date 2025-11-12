Kıbrıs Gazisi Mehmet Uzun Erbaa'da Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Uzun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Uzun hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Mehmet Uzun, bir süre önce rahatsızlanarak Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Merhum için Erbaa Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Uzun, dualar eşliğinde şehir mezarlığında toprağa verildi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askerî erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

