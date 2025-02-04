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Kıbrıs Gazisi Mustafa Taşan Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kıbrıs gazisi Mustafa Taşan, kazada hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:04
Kıbrıs Gazisi Mustafa Taşan Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Samsun'da Kıbrıs Gazisi Mustafa Taşan Toprağa Verildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 71 yaşında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Taşan'ın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Taşan, Karamustafalı Mahallesi'nde tarlasında çalışırken temizlemek istediği çapa motoruna bedenini kaptırarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze töreni Abdullahpaşa Camisi'nde düzenlendi. Cenaze namazı, öğle vaktinde kılındıktan sonra Sefalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, askeri erkan, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 71 yaşında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 71 yaşında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Taşan'ın cenazesi toprağa verildi.

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