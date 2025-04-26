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Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Amasya'da Sonsuzluğa Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:06
Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Amasya'da Sonsuzluğa Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan, 85 yaşında, Ordu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ceylan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ceylan'ın cenazesi, Taşova'daki evinin önünde helallik alındıktan sonra Dereli Köyü Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlanan Ceylan'ın cenaze törenine ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan...

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan...

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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