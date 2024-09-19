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Kıbrıs Gazisi Şemşettin Çavuşoğlu, Tekirdağ'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu, ailesi ve protokol üyeleriyle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:39
Kıbrıs Gazisi Şemşettin Çavuşoğlu, Tekirdağ'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Şemşettin Çavuşoğlu İçin Tören Düzenlendi

Tekirdağ'da Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazinin cenazesi, Orta Cami'ne getirildi.

Aile ve Yakınları Taziyeleri Kabul Etti

Vefat eden gazinin kızı Duygu Çavuşoğlu ve diğer yakınları, camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı öğle namazının ardından, ikindi vakti kılındı.

Protokol Üyeleri de Törene Katıldı

Cenaze törenine pek çok devlet yetkilisi katıldı. Aralarında Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de bulunuyordu.

Defin İşlemi Yeni Şehir Mezarlığı'nda Gerçekleşti

Cenaze namazının ardından, Şemşettin Çavuşoğlu'nun naaşı Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Gazinin ardından katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa...

Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa...

Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa...

Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

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