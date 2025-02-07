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Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu, Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'de 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu, son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:37
Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu, Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri’de Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu Toprağa Verildi

Kayseri’de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şemsettinoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni ve Defin Süreci

Şemsettinoğlu için düzenlenen cenaze töreni, Hulusi Akar Camisi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu törende, Şemsettinoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine, Şemsettinoğlu'nun ailesinin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Herkes, vatanı için mücadele etmiş olan bu kahramanı anmak için bir araya geldi.

Kayseri’de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu’nun cenazesi toprağa verildi....

Kayseri’de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu’nun cenazesi toprağa verildi. Törene, Şemsettinoğlu'nun ailesinin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek (sağdan 2), AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 4), gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri’de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu’nun cenazesi toprağa verildi....

Kayseri’de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu’nun cenazesi toprağa verildi. Törene, Şemsettinoğlu'nun ailesinin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek (sağdan 2), AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 4), gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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