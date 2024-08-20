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Kıbrıs Şehitleri ve Gazileriyle Buluşma Programı Bartın'da Gerçekleşti

Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da Kıbrıs şehitleri ve gazileriyle bir araya geldi, önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:43
Kıbrıs Şehitleri ve Gazileriyle Buluşma Programı Bartın'da Gerçekleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Kıbrıs Şehitleri ve Gazileri ile Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen "Kıbrıs Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Statüsüne Dikkat Çekti

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ndeki gözlemci üye statüsünün kazanılmasının önemine dikkat çekerek, "Amacımız bu sürecin, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız ve egemen devlet olarak tanınmasını da içeren ileri adımlarla devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

Barış Harekatı ve Şehitlerin Anısı

Bakan Tunç, bu yıl Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, "Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu asla unutmamalıyız. Bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamız, onlara olan minnet borcumuzdur." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de Barış Arayışı

Tunç, Kıbrıs'ın kaderinin ortak olduğuna ve bölgedeki huzur, barış ve istikrarın sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Buna yönelik samimi çabalarını devam ettireceklerini kaydetti.

İki Devletli Çözüm Vizyonu

KKTC’nin uluslararası statüsünün tescilinin önemine de değinen Tunç, "Kıbrıs’taki çözüm sadece eşit ve bağımsız bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm haklarının tanınmasıyla mümkündür." dedi.

Filistin’e Destek ve Adli İşbirliği

Bu toplantıda Filistin konusuna da değinen Tunç, "Filistin’de soykırıma uğrayanların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Ayrıca KKTC ile Türkiye arasında adli işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Deprem ve Adli Sorumluluk

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depreme de değinen Tunç, sorumluların cezalandırılacağının sözünü verdi. "Bundan kimsenin şüphesi olmasın, şampiyon meleklerimizin ailelerinin yanındayız." şeklinde konuştu.

Program, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu gibi birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

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