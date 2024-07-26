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Kıbrıs'ta Türk Hava Kuvvetleri Eğitim Uçuşları Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:45
Kıbrıs'ta Türk Hava Kuvvetleri Eğitim Uçuşları Gerçekleştirdi

Kıbrıs'ta Eğitim Uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri, 24 Temmuz tarihinde Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar, çeşitli üslerden havalanarak bu önemli eğitim faaliyetini icra etti.

Açıklamalar ve Detaylar

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen uçuşlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı değişik üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu icra edildi."

Bu tür eğitimlerin, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

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