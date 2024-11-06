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Kıbrıs Türk Kızılayı'nın 50. Yılı Kutlandı

Kıbrıs Türk Kızılayı'nın 50. yıl dönümü, KKTC'de yapılan törenle coşkuyla kutlandı. Katılımcılar, Kızılay'ın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:25
Kıbrıs Türk Kızılayı'nın 50. Yılı Kutlandı

Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 50. Kuruluş Yıldönümü

Kıbrıs Türk Kızılayı, 50. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir törenle kutladı. Tören, Anadolu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

Törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu gibi önemli isimler katıldı. Aynı zamanda Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da etkinlikte yer aldı.

Dayanışma ve Yardım Vurgusu

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türk Kızılay, Kıbrıs Türk Kızılayı'na bir kan bağışı otobüsü hediye etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, konuşmasında Kızılay’ın insani yardımlarıyla toplumda dayanışma duygusunu artırdığını belirtti ve "Kızılay, kurulduğu günden beri halkın yanında durmuş ve çeşitli yardımlarda bulunmuştur. Daha yapacak çok şey var." dedi.

Büyükelçi Serim’den Önemli Açıklamalar

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Kızılayı'nın, KKTC’nin önemli kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası, Kızılay gibi kuruluşların öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydederek, "Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hizmet etmek eşsiz bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Serigiler ve Farkındalık

Törende, Kızılay’ın etkinlikleri ve çalışmalarını konu alan bir resim sergisi de düzenlendi. Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Tüm bu etkinlikler, Kıbrıs Türk Kızılayı'nın yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğü insani hizmetlerin bir yansıması olarak dikkat çekti.

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