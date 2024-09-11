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Kiev'de 4. Kırım Platformu Zirvesi Düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi gerçekleştirildi, önemli konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:28
Kiev'de 4. Kırım Platformu Zirvesi Düzenlendi

Kiev'de Kırım Platformu Zirvesi Gerçekleştirildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden aktarılan bilgilere göre, zirve açılışında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy konuştu.

Katılımcılar ve Mesajlar

Zirveye Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği, ayrıca Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) temsilcileri ve diğer önemli katılımcıların olduğu belirtildi. Zelenskiy, KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in serbest kalmasını memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna'nın Esaret Altındaki Vatandaşları

Zelenskiy, Rusya'nın esir aldığı tüm vatandaşların geri dönmesi için çabalarının süreceğini vurguladı ve "Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi esaret altında bırakmayacağız" dedi. Ayrıca, Ukrayna topraklarını takas etmeyeceklerini ve halkını terk etmeyeceklerini ifade etti.

Uluslararası Destek ve Adalet Talebi

Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini ve bunun için uluslararası destek arayışında olduklarını belirtti. "Bütün bunlar, savaşın adil bir sonuçla sona ermesini sağlamalı" vurgusunda bulundu.

Kırım Platformu'nun Önemi

Zirvenin ardından Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Letonya Başbakanı Evika Silina ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zirveye 60'tan fazla katılımcı olduğunu belirten Zelenskiy, Kırım Platformu'nun Ukrayna'nın diplomatik gücünü artırdığını ifade etti.

İngiltere'den Yardım Paketi

Bu arada, zirve dolayısıyla Kiev'de bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna'ya yönelik 600 milyon sterlinlik yardım paketini açıkladı. Lammy, "İngiltere'nin, Ukrayna'ya desteği sarsılmazdır. Bu destek, verilen kalıcı desteğin bir parçasıdır" dedi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de etkinliğe katıldı.

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