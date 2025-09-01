KİK: İsrail'in Gazze'deki Eylemleri 'Soykırım' Olarak Kınandı — Acil Ateşkes Talebi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Kuveyt'te dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarını soykırım ve insanlığa karşı suçlaracil, kalıcı ve şartsız ateşkes çağrısında bulundu.

Toplantıya Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya başkanlık etti. Konsey, Gazze'deki Filistinlilerin temel hizmetlere ve insani yardıma engelsiz erişiminin sağlanmasının öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varılmasının önemi vurgulanırken; Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımların acil ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı sıkı ablukaya ve bunun yol açtığı açlığa dikkat çekilerek, soykırım, etnik temizlik politikası, toplu cezalandırma, sivillerin ve gazetecilerin öldürülmesi, işkence, saha infazları, zorla kaybetme ve yerinden etme gibi suçlar "en güçlü şekilde" kınandı. Konsey, uluslararası topluma suçların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Suriye

KİK açıklamasında, Süveyda'daki krizin sona erdirilmesini öngören anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Konsey, Suriye'nin birliği ve halkının güvenliğinin sağlanması için anlaşmanın uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Süveyda'da ihlallerin sorumlularından hesap sorma ile ayrımcılığı ve şiddeti reddetme yönündeki çabalarını takdir etti.

Açıklama ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı; bu saldırıların Suriye hükümetinin yeni bir ülke inşa etme çabalarını baltaladığı ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı ifade edildi. Konsey, Suriye'yi bölmeyi amaçlayan her türlü ayrılıkçı çağrıyı reddetti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uluslararası toplumu, Suriye topraklarına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak ve buradaki İsrail işgalini sona erdirmek için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Lübnan

KİK, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın ülke içindeki silahların devletin tekeline alınması yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları kınanırken, ABD'nin arabuluculuk çabaları takdir edildi ve Lübnan'ın iç işlerine yönelik dış müdahaleler reddedildi.

İran

KİK, İran'ın nükleer programına ilişkin olarak kapsamlı bir çözüm bulunması için yapıcı müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu müzakerelerin KİK üyesi ülkelerin tüm güvenlik meselelerini ve endişelerini kapsaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki yapıcı işbirliğinin ve tüm tarafların ilgili uluslararası anlaşmalara uyumunun sağlanması için diplomatik çabaların güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Konsey, bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.