KİK Liderleri Katar'da Acil Savunma Toplantısı Kararı — İsrail Saldırısı Kınandı

KİK Liderleri Katar’da Acil Toplantı Kararı Aldı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderleri, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından savunma mekanizmalarını değerlendirmek üzere Katar’ın başkenti Doha’da acil toplantı düzenlenmesine karar verdi.

Zirve ve Katılımcılar

KİK Yüksek Konseyi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında Doha’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye; Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Temsilcisi Şeyh Abdullah bin Hamad Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Savunma İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şihab bin Tarık Al Said, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi katıldı.

Bildiri ve Kararlar

Zirvenin sonuç bildirisinde saldırı, Katar’ın egemenliğine açık bir ihlal ve bölgesel barışa ciddi tehdit olarak nitelendirildi. Liderler saldırıyı en sert ifadelerle kınayarak Katar ile tam dayanışma mesajı verdi.

Bildiride, ortak savunma anlaşması hatırlatılarak şu ifade yer aldı: Konsey ülkelerinin güvenliği bölünmez bir bütündür, birine yapılan saldırı tümüne yapılmıştır.

Zirvede ayrıca ortak savunma konseyi ve askeri komiteye Doha’da acil toplantı yapma talimatı verildi. Bu toplantının, Körfez savunma sisteminin güçlendirilmesi ve ortak caydırıcılık kapasitesinin artırılması amacıyla düzenleneceği belirtildi. Liderler uluslararası topluma da İsrail’in ihlallerine karşı etkin ve caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Bölgesel Tepkiler ve Saldırının Ayrıntıları

Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi bildirisi de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınadı; bildiride yeni bir fiili durumu dayatma planlarına karşı durulması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik tehditlerde bulunarak: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.