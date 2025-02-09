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KİK, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

KİK, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulması yönündeki açıklamalarını sert bir dille kınadı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:16
KİK, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarına şiddetle tepki gösterdi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yapmış olduğu yazılı açıklamada, Netanyahu’nun açıklamalarını "tehlikeli ve sorumsuzca" tanımlayarak, bunları en sert ifadelerle kınadıklarını dile getirdi.

Budeyvi, söz konusu açıklamanın, işgalci İsrail güçlerinin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ilkelerine, anlaşmalarına ve devletlerin egemenliğine yönelik saygısız yaklaşımının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve KİK üyesi ülkelerin Filistin halkının meşru haklarını geri kazanmasını destekleyen kararlı ve tutarlı tutumunu ön plana çıkaran Budeyvi, bu ülkelerin bölgesel ve uluslararası forumlarda Filistin davasını, iki devletli çözümün gerekliliğini ve 1967'den bu yana işgal altında olan tüm Filistin toprakları üzerindeki Filistin halkının egemenliğini desteklediğini belirtti.

Budeyvi, KİK'in, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve Arap Barış Girişimi ile uluslararası meşru kararlar çerçevesinde mültecilerin geri dönüşünün sağlanması için gösterdikleri büyük ve değerli çabalara dikkat çekti.

KİK Genel Sekreteri, uluslararası topluma, bölgenin ve dünyanın güvenliği ile istikrarı için İsrail'in bu saldırgan açıklamalarına karşı ciddi ve kararlı bir duruş sergileme çağrısını yineledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Şubat’ta Washington'da yaptığı bir açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef almış ve "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadelerini kullanmıştı.

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