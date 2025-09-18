KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da Toplandı: İsrail'in Katar Saldırısına Karşı Ortak Önlemler

KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da toplandı; istihbarat paylaşımı artırılacak, erken uyarı sistemleri hızlandırılacak ve üç aylık hava tatbikatları planlandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:38
KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da Toplandı: İsrail'in Katar Saldırısına Karşı Ortak Önlemler

KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da toplandı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ortak Savunma Konseyi, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere Doha'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya üye ülkeler olan Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman katıldı.

Alınan kararlar ve ortak adımlar

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda savunma mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik bir dizi karar alındı. Buna göre KİK Birleşik Askeri Komutanlığı aracılığıyla istihbarat paylaşımının artırılması ve hava görüntülerinin tüm üye ülkelerdeki harekat merkezlerine iletilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi için Körfez Ortak Görev Gücü'nün çalışmalarının hızlandırılması ve ortak savunma planlarının Birleşik Askeri Komutanlık ile KİK ülkelerinin hareket ve eğitim komiteleri arasında koordinasyon halinde güncellenmesi kararı alındı.

Konsey, önümüzdeki üç ay boyunca hava harekatları ve hava savunma merkezleri arasında tatbikatlar yapılacağını ve daha sonra ortak bir fiili hava tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Toplantının arka planı ve saldırı detayları

KİK liderleri, 15 Eylül'de Doha'da düzenlenen olağanüstü toplantıda, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından savunma mekanizmalarını değerlendirmek üzere Katar’da acil toplantı yapılmasına karar vermişti. Toplantı, Körfez savunma sisteminin güçlendirilmesi ve ortak caydırıcılık kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlendi.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu; Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

10 Eylül'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Katar’a yönelik olarak 'Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız.' şeklinde yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu
2
ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor
3
Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
4
ÖSYM: 28 Eylül 2025 HMGS ve İYÖS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
5
Erdoğan: 'AK Parti Bu Davada Yok' — CHP Kurultay, Suriye, Kıbrıs ve Libya Değerlendirmesi
6
Bakan Tunç: Savunma Mahkemelerde Yapılır, Sokaklarda Değil
7
TCG Anadolu Gemisi, Gençleri Tarihi Yolculuğa Uğurluyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)