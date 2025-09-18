KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da Toplandı: İsrail'in Katar Saldırısına Karşı Ortak Önlemler

KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da toplandı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ortak Savunma Konseyi, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere Doha'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya üye ülkeler olan Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman katıldı.

Alınan kararlar ve ortak adımlar

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda savunma mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik bir dizi karar alındı. Buna göre KİK Birleşik Askeri Komutanlığı aracılığıyla istihbarat paylaşımının artırılması ve hava görüntülerinin tüm üye ülkelerdeki harekat merkezlerine iletilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi için Körfez Ortak Görev Gücü'nün çalışmalarının hızlandırılması ve ortak savunma planlarının Birleşik Askeri Komutanlık ile KİK ülkelerinin hareket ve eğitim komiteleri arasında koordinasyon halinde güncellenmesi kararı alındı.

Konsey, önümüzdeki üç ay boyunca hava harekatları ve hava savunma merkezleri arasında tatbikatlar yapılacağını ve daha sonra ortak bir fiili hava tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Toplantının arka planı ve saldırı detayları

KİK liderleri, 15 Eylül'de Doha'da düzenlenen olağanüstü toplantıda, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından savunma mekanizmalarını değerlendirmek üzere Katar’da acil toplantı yapılmasına karar vermişti. Toplantı, Körfez savunma sisteminin güçlendirilmesi ve ortak caydırıcılık kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlendi.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu; Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

10 Eylül'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Katar’a yönelik olarak 'Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız.' şeklinde yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.