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KİK, Suriye'nin Birliği ve Egemenliği İçin Destek Verdi

KİK Genel Sekreteri, Suriye'nin güvenliği ve egemenliği için uluslararası desteğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:57
KİK, Suriye'nin Birliği ve Egemenliği İçin Destek Verdi

KİK, Suriye'nin Birliği İçin Destek Sağlıyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile yaptığı telefon görüşmesinde, KİK ülkelerinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve güvenliğini sağlama çabalarına tam destek verdiğini ifade etti.

Bölgesel ve Uluslararası Çabalar Ele Alındı

KİK'in resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, Budeyvi ve Pedersen arasında Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların ele alındığı bilgisi verildi.

Budeyvi, "Körfez ülkeleri, kardeş Suriye halkı için istikrar, refah ve güvenliği sağlayacak her türlü çabayı desteklemektedir." dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü Vurgulandı

Budeyvi, uluslararası toplumun Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyacak kapsamlı çözüm çabalarına destek vermesi gerektiğinin önemine dikkat çekti. Bu yöndeki çalışmaların, Suriye'nin ve halkının daha iyi bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

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