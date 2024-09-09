KİK Ülkeleri ve Rusya Gazze Gelişmelerini Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

KİK Ülkeleri ile Rusya'nın Görüşmeleri Başladı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Rusya ile birlikte Gazze Şeridi’nde yaşanan gelişmeleri ve bölgedeki gerginlikleri masaya yatırıyor.

Riyad'daki Stratejik Diyalog Toplantısı

Suudi Arabistan devlet televizyonunun aktardığına göre, Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi 7. Stratejik Diyalog Toplantısı başkent Riyad’da gerçekleşiyor. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi katıldı.

Bölgesel Güvenlik Konuları ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Toplantı sırasında el-Budeyvi, Rus heyeti ile gerçekleştirilecek olan görüşmelerin, küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarına dair görüş alışverişinde bulunmayı ve ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Lavrov'dan Önemli Açıklama

Lavrov ise KİK ülkeleriyle yedinci kez bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Filistin-İsrail çatışmasının, sadece Filistin devleti ile çözülebileceğini vurguladı.

Faysal bin Ferhan'ın Görüşmeleri

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, toplantı sırasında Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın Rusya, Hindistan ve Brezilya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldiğini bildirdi.