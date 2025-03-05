KİK Üyeleri ve Arap Dışişleri Bakanları Mekke'de Stratejik İlişkileri Görüşecek

Mekke'de Önemli Toplantı

Suudi Arabistan, **yarın** Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ile **Mısır**, **Suriye**, **Fas** ve **Ürdün** dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Toplantının Önemi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yapılan yazılı açıklamada, toplantının **163. Dönem KİK Toplantısı** olarak Mekke'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantının, Kuveyt Dışişleri Bakanı **Abdullah Ali Abdullah el-Yahya**'nın başkanlığında yapılacağı belirtiliyor.

Stratejik İlişkilerin İlerletilmesi

Budeyvi, bu toplantının **KİK üyesi Suudi Arabistan**, **Katar**, **Birleşik Arap Emirlikleri**, **Umman** ve **Bahreyn** dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı. Ayrıca, Kuveyt'te **Aralık 2024**'te gerçekleştirilecek **45. KİK Zirvesi** kararlarının uygulanmasına dair takibin yanı sıra birçok önemli konunun ele alınacağına vurgu yaptı.

Arap Ülkeleri ile İşbirliği

Budeyvi, KİK toplantısı çerçevesinde Mısır, Suriye, Ürdün ve Fas dışişleri bakanlarının da **Mekke'de** bulunacağını belirtti. KİK ülkeleri ile bu Arap ülkelerinin dışişleri bakanları arasında ayrı ayrı toplantılar yapılacağı ifade edildi.

Ortak Çalışmalar ve İstişareler

Toplantılarda, KİK ülkeleri ve diğer Arap ülkelerinin dışişleri bakanları arasında **stratejik ilişkileri ilerletme**, ortak çıkarlar doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliği konuları masaya yatırılacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak.

Budeyvi, toplantılarda bölgenin güven ve istikrarını güçlendirmek adına istişare ve koordinasyonu sürdürme olanaklarının ele alınacağını sözlerine ekledi.