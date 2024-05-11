KİK yönetimine yeni atamalar yapıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) yönetimine yeni isimler atandı. İşte atanan isimler ve detaylar:



Hamdi Güleç KİK Başkanı Olarak Görevine Devam Edecek

KİK Başkanlığı görevine, Hamdi Güleç'in yeniden atanması kararlaştırıldı. Güleç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, daha önce çeşitli kamu görevlerinde bulunmuş bir isimdir. Kendisi, KİK'de 2016 yılından beri başkanlık görevini yürütmekteydi.

Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkanlık Görevine Getirildi

KİK'nin ikinci başkanlık görevine ise kurul üyesi Mehmet Bıçkıcı atandı. Bıçkıcı, yeni görevine atanmadan önce KİK'de kurul üyesi olarak çalışmaktaydı.

Yeni Kurul Üyeleri Belirlendi

Ayrıca, KİK'e yeni kurul üyeleri olarak Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atanmıştır.





Hamdi Güleç Kimdir?

Hamdi Güleç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli kamu görevlerinde bulunmuş, uzun yıllar serbest avukatlık yapmış ve daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda çeşitli görevlerde bulunmuş bir hukukçu ve yöneticidir. Güleç, 2016 yılından bu yana KİK Başkanı olarak görev yapmaktadır.