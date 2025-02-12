DOLAR
36 -0,02%
EURO
37,29 0,07%
ALTIN
3.348,9 0,16%
BITCOIN
3.460.919,25 -1,08%

Kilauea Yanardağı'nda Yeniden Lav Püskürttü

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana hareketliliğini sürdürüyor. Ziyaretçilere güvenlik uyarıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 03:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 03:24
Kilauea Yanardağı'nda Yeniden Lav Püskürttü

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda Yeni Lav Patlaması!

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı, Hawaii'de yeniden etkileyici bir lav püskürtme olayı gerçekleştirdi. 23 Aralık'tan itibaren artan hareketliliği ile dikkat çeken yanardağ, yerel saatle 10.16 sularında yaklaşık 100 metre yükseklikte lav püskürttü.

Verilen bilgilere göre, yanardağdaki faaliyetin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde meydana geldiği ve bu durumun çevredeki hava koşullarını etkilediği kaydedildi. Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalarda dumanların gökyüzüne yükseldiği belirtildi.

Ulusal park yetkilileri, ziyaretçilere güvenlik amacıyla kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazların etkisine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kilauea, 1983'ten beri sık sık patlamalarla gündeme geliyor ve bu durumu, bölgedeki volkanik aktivitenin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Ziyaretçilerin bu doğal olayları yakından izlemeleri ise oldukça heyecan verici bir deneyim sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet Kazasında Ölümden Sorumlu Sürücü Mahkemede
2
Kağıthane'de Trafik Kazası: Otomobil Yürüyüş Yoluna Düştü
3
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Kapandı
4
Netanyahu, Trump’ın Gazze Etnik Temizlik Planını 'Devrimci' Niteledi
5
Rize'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kız, 5 Kişiye Umut Oldu
6
Sakarya'da Korkunç Kaza: Karı Koca Hayatını Kaybetti
7
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!