Kilauea Yanardağı'nda Yeniden Lav Püskürttü

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda Yeni Lav Patlaması!

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı, Hawaii'de yeniden etkileyici bir lav püskürtme olayı gerçekleştirdi. 23 Aralık'tan itibaren artan hareketliliği ile dikkat çeken yanardağ, yerel saatle 10.16 sularında yaklaşık 100 metre yükseklikte lav püskürttü.

Verilen bilgilere göre, yanardağdaki faaliyetin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde meydana geldiği ve bu durumun çevredeki hava koşullarını etkilediği kaydedildi. Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalarda dumanların gökyüzüne yükseldiği belirtildi.

Ulusal park yetkilileri, ziyaretçilere güvenlik amacıyla kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazların etkisine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kilauea, 1983'ten beri sık sık patlamalarla gündeme geliyor ve bu durumu, bölgedeki volkanik aktivitenin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Ziyaretçilerin bu doğal olayları yakından izlemeleri ise oldukça heyecan verici bir deneyim sunuyor.