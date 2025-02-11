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Kılıç: Deprem Bölgelerinde Temel Sorunlar Hala Çözülmedi

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Kılıç, deprem bölgelerindeki barınma ve hijyen sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:23
Kılıç: Deprem Bölgelerinde Temel Sorunlar Hala Çözülmedi

Deprem Bölgelerinde Süregelen Sorunlar

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan sorunların hâlâ devam ettiğine dikkat çekti. Yapmış olduğu açıklamada, barınma ve hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını belirtti.

Hızla Giderilmesi Gereken Eksiklikler

Kılıç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin fay hatları üzerinde bulunan bir ülke olduğunu anımsattı. Ege Denizi'nde depremlere dikkat çeken Kılıç, aynı zamanda Santorini Adası'nda potansiyel bir volkanik patlama riskinin bulunduğunu kaydetti.

Yetkililere Eleştiri

Kılıç, "Yetkililer sadece depremleri haber vermekle yetiniyor. Türkiye, deprem ülkesi olarak her an hazırlıklı olmalı; fakat bu konuda yeterli farkındalık oluşturulmamıştır. Devletimiz, vergiler topluyor ve yardım kampanyaları düzenliyor; ama hâlâ eksikler giderilememiştir," dedi.

Barınma Sorunları

Hafta sonu bazı deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Kılıç, konteynerlerde yaşayan yüz binlerce vatandaşın durumunu dile getirerek, özellikle Hatay'da hâlâ 230 bin kişinin konteynerlerde yaşamaya devam ettiğini belirtti.

İktidarın Görevi

Kılıç, "Bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesi gerekir. Deprem öncesinde tedbir almak ve sonrasında yaraları sarmak, iş başındaki iktidarların asli vazifesidir," ifadelerini kullandı.

İstanbul Depremine Dikkat

Son olarak, muhtemel İstanbul depremi ile ilgili olarak hükümetin gereken önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

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