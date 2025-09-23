Kılıç: Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması 'insanlık ittifakı' ilanı

Akif Çağatay Kılıç, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki 'insanlık ittifakı'nın zulme sessiz kalmayacağının ilanı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:16
Başdanışman Kılıç'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu adımı, uluslararası dayanışmanın bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Kılıç, İsrail hükümetinin zulmüne karşı uluslararası vicdanın her geçen gün daha da güçlenmesinin, Filistin Devleti'nin yalnız olmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Başdanışman Kılıç, şunları kaydetti:

Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa'nın da Filistin Devleti'ni tanıması, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde teşekkül eden insanlık ittifakının artık bu zulme sessiz kalmayacağının ilanıdır. İnanıyoruz ki bu ittifakın genişleyerek güçlenmesi, İsrail hükümetinin mezalimini sonlandıracaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün nasıl ki 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırdıysak, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla mazlum Filistin halkı için mücadelemize devam edeceğiz.

