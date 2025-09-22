Kılıç'tan Erdoğan-Netanyahu Kıyaslamasına Sert Tepki

Başdanışman Kılıç, televizyon kanalındaki yazıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kıyaslanmasına tepki gösterdi.

Kılıç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile katil Netanyahu'yu kıyaslama dalaletinde bulunan yazının ekrana yansıtılması asla kabul edilemez. Uluslararası vicdanı harekete geçirmek ve adaletin tesisi için büyük bir mücadele veren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi mücadelesi, basiret yoksunu malum zihniyetin idrak edebileceği bir hadise değildir. Cumhurbaşkanı'mıza ve hakikat mücadelemize yönelik bu izahtan yoksun hadiseye karşı siyasi ve hukuki zeminde gerekli karşılığın verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."