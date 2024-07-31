Kılıç'tan Heniyye Suikastına Sert Tepki

Kılıç, Heniyye Suikastına Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin suikastına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, suikaste yönelik tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.

Netanyahu Hükümeti Eleştirildi

Kılıç, şu ifadeleri kullandı: "Her türlü uzlaşı ve barış formülünü elinin tersiyle iterek katliamlarına devam eden Netanyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir." Bu bağlamda, Tahran'da gerçekleşen hain suikastı lanetledi.

Kılıç, ayrıca, "Şehit edilen Heniyye'ye ve diğer tüm Filistinlilere Allah’tan rahmet diliyorum." diyerek, başsağlığı diledi.