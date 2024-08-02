Kılıç'tan Katz'a Sert Yanıt: Türkiye'nin Onurunu Hiçe Sayma

Kılıç'tan Yisrael Katz'a Yanıt

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

Tehdit ve Suçlamalara Dikkat Çekti

Kılıç, Katz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımının ardından, bu duruma sert bir tepki gösterdi. Kılıç, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün. Recep Tayyip Erdoğan adını ağzına almak senin haddine değil," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gücü ve Tarihsel Adalet

Ayrıca Kılıç, "Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak," diyerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki duruşunu vurguladı.