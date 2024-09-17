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Kılıç'tan Panathinaikos-Maccabi Maçındaki Pankarta Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kıbrıs'taki maçta açılan pankart için uluslararası otoriteleri uyardı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:01
Kılıç'tan Panathinaikos-Maccabi Maçındaki Pankarta Sert Tepki

Kılıç'tan Pankarta Tepki

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasındaki basketbol maçında açılan pankarta ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi ve Ahlaksız Propaganda

Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum.” dedi. Oyuncuların ve takımların gösterdiği özveriye zıt bir tutum sergileyen bu durumun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Pankartta Ne Yazıyordu?

Hazırlık maçı esnasında Rum taraftarlar tarafından açılan pankartta, "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz." ifadesi yer alıyordu. Kılıç, bu tür siyasi söylemlerin spor ahlakına aykırı olduğunu vurguladı.

Ataman'a Tebrik

Kılıç, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ı da, bu pankarta karşı gösterdiği tepki nedeniyle tebrik etti. Ataman’ın, spordaki etik kurallara duyduğu saygıyı vurguladı.

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