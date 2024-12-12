Kılıç ve Bass Görüşmesinde Suriye'nin Geleceği Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan bu toplantı sonrası sosyal medya hesabından bilgi vererek, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin istikrarı için atılacak adımların yanı sıra terör örgütleriyle ortak mücadele konularının ele alındığını duyurdu.

Ayrıca, bölgede gerilimi artıran ve istikrarsızlığa yol açan adımlardan kaçınmanın öneminin altını çizen Kılıç, uluslararası iş birliğinin gerekliliği üzerinde durdu.