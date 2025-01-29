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Kılıç ve Lavrentyev Suriye'deki Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:03
Kılıç ve Lavrentyev Suriye'deki Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Kılıç ve Lavrentyev Suriye'deki Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Kılıç ve Lavrentyev, Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgesel dinamikleri değerlendirdi. İki ülke arasında sürdürülen diyalogların, bölgedeki istikrar açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 4), Rusya Federasyonu...

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 4), Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev (sol 5) ile görüştü.

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