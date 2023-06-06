Kılıçdaroğlu, depremzedelere çıkarılan 3 aylık elektrik faturalarına isyan etti!

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkez olarak gerçekleşen deprem felaketinin henüz yaraları sarılmadan bölgedeki elektrik şirketlerinin faturaları kesmeye devam ettikleri görüldü. Depremden dolayı ertelenen elektrik faturalarına 3 ay süreli toplu fatura kesildiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti hedef alarak isyan etti.





"ALLAHTAN KORKUN, O FATURALARI SİLİN"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, paylaşımında “3 aydır ertelenen elektrik faturasını depremzedelerimiz için indirime götürdüler. 7 bin liraya varan fatura kesip çadır bulamayan vatandaşlarımıza gönderdiler Aç ve ekmeksiz uyumak zorunda kalan, ağır kayıplar veren vatandaşlarımız var. Sende merhamet ve insanlık yok. Allah'tan korkun. Bu faturaları hemen silin.." şeklinde ifadelere yer verdi.



