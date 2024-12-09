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Kılıçdaroğlu, Dünürü Orhan Nadir'in Cenaze Törenine Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünürü Orhan Nadir'in Antalya'daki cenaze törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:06
Kılıçdaroğlu, Dünürü Orhan Nadir'in Cenaze Törenine Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da Dünürü İçin Törene Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenaze törenine katıldı. Orhan Nadir için Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Törenine Katılım

Cenazeye Nadir'in ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Görev ve Taziyeler

Kılınan cenaze namazının ardından, Nadir'in cenazesi toprağa verildi. Daha sonra, Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, taziyeleri kabul etti.

Orhan Nadir'in Hastalığı

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Orhan Nadir, 7 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı. Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun (ortada) yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (sağ 2), CHP İl Başkanı Nail Kamacı (sol 2), ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı. Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun (ortada) yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (sağ 2), CHP İl Başkanı Nail Kamacı (sol 2), ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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