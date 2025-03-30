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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:17
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu bayramın ilk gününde cezaevinde bulunan CHP'li dostları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat Bey ile görüştüm.” ifadelerini kullandı. Görüşmelerinin ardından, Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile ilgili de bilgi verdi. Özdağ'ın durumu hakkında Kılıçdaroğlu, “Kendisi için bir yazı şu anda savcılığın önünde bekliyor. Bu yazı mahkemeye sunulduğunda, kendisinin hapisten çıkabileceğine dair bir ümidinin olduğunu belirtti.” dedi.

Kılıçdaroğlu, umutsuzluğa kapılma haklarının olmadığını vurgulayarak, “Gelecek güzel günleri inşa etmek üzere yola çıkan kişileriz. Bu güzel günleri çocuklarımız ve bugünkü Türkiye için hazırlamak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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