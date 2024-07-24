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Kılıçdaroğlu İzmir'de: Belediye Ziyareti ve Görüşmeler

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:05
Kılıçdaroğlu İzmir'de: Belediye Ziyareti ve Görüşmeler

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Çıkarması

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İzmir programı çerçevesinde belediye başkanlık makamının yer aldığı Egemenlik Evi'ni ziyaret etti.

Görüşmenin Detayları

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. İzmir’in ve diğer belediyelerin karşılaştığı sorunlara değinen Kılıçdaroğlu, Tugay'ın bu sorunları akılcı politikalarla aşacağına inandığını belirtti.

Cemil Tugay'ın Açıklamaları

Cemil Tugay, Kılıçdaroğlu’nu güzel bir şekilde uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti dolayısıyla kendilerini onurlandırdığını vurgulayan Tugay, “Kendisinin geçmişteki çalışmaları herkesin takdiriyle karşılandı. Farklı toplumsal kesimler ile kurduğu bağlar, seçimler için önemli bir zemin oluşturuyor.” dedi.

Belediye Çalışanları Üzerine Yorumlar

Tugay, önceki başkan Tunç Soyer ile düşüncelerinin farklı olabileceğini, ancak belediye çalışanları ile yürütülen toplu sözleşme müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının nedenlerini açıkladı. Memurlara verilebilecek sosyal denge tazminatının yasal üst sınırları aştığında belediye başkanları hakkında yasal işlemler yapılacağına dair sayıştay uyarılarına dikkat çekti.

Tugay, “Önerimizin yasal üst sınırda olduğunu, fakat bunun için Belediye Meclisi kararı gerektiğini belirttik. Biz yasalara uygun davranmak zorundayız.” sözleriyle sürecin zorluğuna değindi. Ayrıca, memurların başlattığı eylemlar hakkında da bilgi veren Tugay, bazı protestoların CHP il binası ve genel merkezi önünde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı (sağda) makamında ziyaret etti. Tugay, Kılıçdaroğlu'nu sokağın başında karşıladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı (sağda) makamında ziyaret etti. Tugay, Kılıçdaroğlu'nu sokağın başında karşıladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı (sağda) makamında ziyaret etti. Tugay, Kılıçdaroğlu'nu sokağın başında karşıladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı (sağda) makamında ziyaret etti. Tugay, Kılıçdaroğlu'nu sokağın başında karşıladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı (sağda) makamında ziyaret etti. Tugay, Kılıçdaroğlu'nu sokağın başında karşıladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı (sağda) makamında ziyaret etti. Tugay, Kılıçdaroğlu'nu sokağın başında karşıladı.

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