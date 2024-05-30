Kılıçdaroğlu’na açılan davada karar belli oldu: Dava düştü

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eksi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Erdoğan Bayraktar'a, 17-25 Aralık sürecinde hakaret ettiği iddiası ile Kılıçdaroğlu’na dava açılmıştı. Davada Kılıçdaroğlu için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2018'de yapılan ilk duruşmada, Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın düşürülmesi konusunda karar verilmişti. Ancak Bayraktar, bu karara itiraz etti, kararı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi ise kararı bozularak tekrar yerel mahkemeye intikal ettirildi. Yerel mahkeme ise milletvekili olan Kılıçdaroğlu hakkında yargılamayı durdurmuştu.

Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili seçilmediği için yasama dokunulmazlığı ortadan kalktı ve yargılama yeniden başladı. Mahkeme ise Kılıçdaroğlu için açılan davanın düşmesine karar verdi.