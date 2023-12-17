Kılıçdaroğlu’ndan 75. yaş günü mesajı

Türkiye’nin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 75 yaşına girdi. Kılıçdaroğlu, 2010-2023 yılları arasında CHP’nin genel başkanlığını ve ana muhalefet liderliğini yürüttü.

Kılıçdaroğlu, doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında, “Bugün 75 yaşına girdim. Bana bu yaşa kadar destek veren, yanımda olan, sevgi ve saygı gösteren herkese teşekkür ederim. Yaşamım boyunca hep ülkem ve milletim için çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.





Kılıçdaroğlu’na doğum günü kutlamaları da peş peşe geldi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek doğum günü pastası kestiler. Kılıçdaroğlu, kendisini unutmayan dostlarına teşekkür etti.





Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948’de Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde doğan bir Türk siyasetçidir. 2010-2023 yılları arasında CHP’nin genel başkanlığını ve ana muhalefet liderliğini yapmıştır. Ayrıca 2002-2023 yılları arasında İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev almıştır.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi ve çocukları kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu, 1974 yılında Selvi Kılıçdaroğlu ile evlenmiştir. Çiftin Kerem, Zeynep ve Aslı adında üç çocuğu vardır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri nasıldır? Kemal Kılıçdaroğlu, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı’nda çalışmaya başlamıştır. 1983 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye (SHP) katılmıştır. 1991 yılında SHP’den İstanbul milletvekili seçilmiştir. 1995 yılında SHP’nin CHP ile birleşmesi sonucu CHP üyesi olmuştur. 1999 yılında CHP’den İstanbul milletvekili seçilmiştir. 2002 yılında CHP’nin genel sekreterliğine getirilmiştir. 2010 yılında CHP’nin genel başkanlığına seçilmiştir. 2023 yılında CHP’nin genel başkanlığından ayrılmıştır.