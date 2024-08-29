Kılıçdaroğlu, 'Suçu ve Suçluyu Övme' Davasında Hâkim Karşısında

Kılıçdaroğlu, 3 Aralık 2024'te Mahkeme Önünde

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zincirleme şekilde 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yargılanmak üzere 3 Aralık'ta Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Bu davanın başlaması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu olarak şekillendi.

İddianame ve Şikayetler

İddianame, Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu tarafından yapılan şikayetlerle şekillendi. Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş gibi terör suçu sabıkası olan kişileri övdüğü öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü’nde yaptığı bir konuşmada, YPG'yi "kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" olarak tanımladığı belirtiliyor. Bu sözler, Kılıçdaroğlu'nun YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü ifade eden bir dilekçeye konu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Savunması

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan savunma dilekçesinde, müvekkilinin görüşlerinin siyasi bir değerlendirme olduğuna işaret edilerek, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının kamu düzenini tehdit edebilecek boyutlarda olduğu ifade edilerek, bu suçlamanın unsurlarının oluştuğu değerlendirildi. Davanın ilk duruşması için 3 Aralık tarihi belirlendi.