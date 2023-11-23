Kılıçdaroğlu ve Özdağ Arasındaki Merak Konusu Olan Gizli Protokol Açıklandı
Ümit Özdağ, kamuoyunda merak uyandıran gizli protokolü bugün paylaştı. Protokol, Zafer Partisi Genel Başkanı ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından imzalanmıştı. Açıklamada, taraflar arasındaki anlaşmanın detaylarına dair bilgiler yer aldı. Bu gizli protokol, iki parti lideri arasındaki iş birliği ve gelecekteki politikalarını belirlemede atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte o protokol
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında gerçekleşen buluşma sonrasında imzalanan gizli protokol kamuoyuna açıklandı.
Üç Bakanlık Paylaşımı: İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık Millet İttifakı içinde paylaşılacak.
Bakan Yardımcılıkları Tahsisi: Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisi'ne tahsis edilecek.
Atamalarda Ortak Karar: Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusunda atamalarda karar alınırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte görüş birliği sağlanacak.
Teşkilat Yapısının Devamı: Zafer Partisi'nce deruhte edilen Bakanlıkların teşkilat yapıları ve görevlendirme esasları, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecek.
Özdağ'ın Açıklaması
Özdağ, X platformu üzerinden yaptığı duyuru ile, "Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz." diyerek eleştirilere cevap verdi.