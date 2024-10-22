Kilis'te 1920 Deprem Konutu Teslim Edildi

Kilis'te Depremzedelere 1920 Konut Teslim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te toplam 1920 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, deprem konutlarının inşaatı ve teslimatı hızla devam etmektedir. Ayrıca, halen 2 bin 686 konutun inşa sürecinin sürdüğü belirtildi.

Bakan Kurum'dan Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'teki konutların teslimine ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, konutların görüntüleri ve hak sahiplerinin duyguları yer aldı. Hak sahiplerinden Hüsne Beşenk'in, "Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bizi bırakmıyor." sözlerine atıfta bulunarak, "Hüsne teyzemiz gibi her bir annemiz bize Cumhurbaşkanı'mızın emaneti. Onun verdiği sözü yere düşürmeyeceğiz. En son anahtar teslim edilinceye kadar hiçbir depremzede kardeşimizin elini bırakmayacağız," şeklinde ifadeler kullandı.

Böylece, Kilis'teki depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir.