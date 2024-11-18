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Kilis'te 2.986 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kilis'te yapılan operasyonda 2.986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:08
Kilis'te 2.986 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te 2.986 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli H.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir.

Operasyon Detayları

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 2.986 sentetik uyuşturucu hap ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve 9 fişek de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adalete sevk edildi ve tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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