Kilis'te 28 Yıllık Demirci Ustası Kemal Etçi Mesleğini Yaşatıyor

Kilis’te 28 yıldır demircilik yapan Kemal Etçi, emekli olmasına rağmen her sabah dükkanını açıyor; ustaya göre meslek yok olmanın eşiğinde.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:47
Kilis'te 28 Yıllık Demirci Ustası Kemal Etçi Mesleğini Yaşatıyor

Kilis'te 28 Yıllık Demirci Ustası Kemal Etçi Mesleğini Yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatma çabası

Kilis'te 28 yıldır demircilik yapan Kemal Etçi, teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için çaba gösteriyor. Emekli olmasına rağmen her sabah dükkanını açan usta, mesleğin eskisi gibi canlı olmadığını vurguluyor.

Etçi, mesleğin zorluklarına dikkat çekerek çırak yetişmemesinin en büyük sorun olduğunu söyledi: "Bu meslek çocukluktan öğrenilir. Usta olabilmek için yıllarını vermek gerekir. İlk yıllarda işlerimiz çok iyiydi, geçimimiz vardı. Şimdi ise işler tamamen bitti, makineye yenildik. Kilis’te üç esnaftık, geçtiğimiz günlerde bir ustamız vefat etti, iki kişi kaldık."

Emekli olmasına rağmen tezgâhını terk etmeyen Etçi, neden dükkânda zaman geçirdiğini şu sözlerle anlattı: "Kahveye gitsem günde en az 30 lira çay parası veririm, ben burada hem çalışıyor hem de zaman geçiriyorum."

Usta, mesleğin geleceğine dair kaygılarını özetleyerek, "Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz, bizden sonra Kilis’te demircilik bitecek" dedi. Etçi, mesleğe sahip çıkılması halinde umudun korunabileceğini ancak şu an için zanaatın neredeyse sona erdiğini ifade etti.

KAHVEYE GİTMEK YERİNE DÜKKANI AÇIYORUM" 28 YILLIK DEMİRCİ USTASININ MESLEK SEVDASI

KAHVEYE GİTMEK YERİNE DÜKKANI AÇIYORUM" 28 YILLIK DEMİRCİ USTASININ MESLEK SEVDASI

KAHVEYE GİTMEK YERİNE DÜKKANI AÇIYORUM" 28 YILLIK DEMİRCİ USTASININ MESLEK SEVDASI

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi
5
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
6
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
7
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu