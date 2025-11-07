Kilis'te 28 Yıllık Demirci Ustası Kemal Etçi Mesleğini Yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatma çabası

Kilis'te 28 yıldır demircilik yapan Kemal Etçi, teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için çaba gösteriyor. Emekli olmasına rağmen her sabah dükkanını açan usta, mesleğin eskisi gibi canlı olmadığını vurguluyor.

Etçi, mesleğin zorluklarına dikkat çekerek çırak yetişmemesinin en büyük sorun olduğunu söyledi: "Bu meslek çocukluktan öğrenilir. Usta olabilmek için yıllarını vermek gerekir. İlk yıllarda işlerimiz çok iyiydi, geçimimiz vardı. Şimdi ise işler tamamen bitti, makineye yenildik. Kilis’te üç esnaftık, geçtiğimiz günlerde bir ustamız vefat etti, iki kişi kaldık."

Emekli olmasına rağmen tezgâhını terk etmeyen Etçi, neden dükkânda zaman geçirdiğini şu sözlerle anlattı: "Kahveye gitsem günde en az 30 lira çay parası veririm, ben burada hem çalışıyor hem de zaman geçiriyorum."

Usta, mesleğin geleceğine dair kaygılarını özetleyerek, "Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz, bizden sonra Kilis’te demircilik bitecek" dedi. Etçi, mesleğe sahip çıkılması halinde umudun korunabileceğini ancak şu an için zanaatın neredeyse sona erdiğini ifade etti.

