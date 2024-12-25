Kilis'te 3 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kilis'te FETÖ Hükümlüleri Yakalandı

Kilis'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari FETÖ hükümlüsü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı yürütülen çalışmalara güç kattı.

Yakalanan Hükümlüler Hakkında Bilgiler

Operasyon kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan her biri için 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.G, S.K. ve T.K. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından, hükümlüler cezaevine teslim edildi.