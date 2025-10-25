Kilis'te 3 Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosiklet devrildi: 2 ağır yaralı

Kaza Detayı

Kilis'te meydana gelen kazada, A.B. (69)'nin kullandığı 79 ACD 252 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Kazada sürücü ile eşi M.B. (65) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden edinilen bilgiye göre, her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

