Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Üç Zanlı Tutuklandı

Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis il merkezinde düzenlenen terör operasyonunda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen üç şahıs tutuklandı. Operasyon, Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği bir dizi çalışma sonucunda yapıldı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Operasyon kapsamında Kilis ve komşu il Gaziantep'te yapılan baskınlarla üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin Açıklamaları

Tutuklamalara ilişkin Kilis Emniyet Müdürlüğü açıklama yaparak, DEAŞ'a karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaptı ve bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.