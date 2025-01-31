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Kilis'te Deprem Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım işlemleri hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:04
Kilis'te Deprem Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kilis'te Yıkım Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, 6 Şubat 2023'te Kilis'te büyük hasara neden oldu. Bu kapsamda, hasar gören binaların yıkım işlemleri aralıksız bir şekilde sürmektedir.

İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki Yıkımlar

Özellikle İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde, yıkımına karar verilen tek katlı ev başarıyla yerle bir edildi. İş makineleri yardımıyla gerçekleştirilen yıkım, bölgedeki güvenlik ve sağlamlık için kritik öneme sahiptir.

Yıkım işlemleri sonrasında, ortaya çıkan hafriyatlar da iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek döküm sahalarına taşınmaktadır. Bu süreç, hasar gören diğer binaların temizlenmesi ve yeniden yapılandırma çalışmalarının önünü açmak adına büyük bir önem taşımaktadır.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

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