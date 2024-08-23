Kilis'te Devrilen Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Kilis'te Trafik Kazası

Kilis'te, D.Ç. isimli sürücünün kullandığı 01 US 012 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis karayolunun 15’inci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. D.Ç., ambulans ile Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.