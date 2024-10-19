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Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:56
Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kilis'te düzenlenen bir operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiaları üzerine 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki düzensiz göçmenleri ve kaçakçılık faaliyetlerini tespit etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Operasyon Detayları

Kilis'in giriş bölgesinde gerçekleştirilen kontroller sırasında, kimlik belgeleri olmayan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Bu süreçte, göçmen kaçakçılığıyla ilgili faaliyetlerde bulundukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, yakalanan 4 düzensiz göçmen ise, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı...

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı...

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

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