Kilis'te Jandarmadan Alkol Denetimi

Denetimle Trafik Güvenliği Hedeflendi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, alkollü araç kullanımına bağlı trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalar, Resulosman Mesire Alanı ile TOKİ yolu üzerinde yapıldı. Belirlenen noktalarda durdurulan sürücülere alkol denetimi uygulanırken, ekipler tarafından trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerde sürücülere, alkollü araç kullanmanın oluşturabileceği riskler vurgulanarak dikkatli ve kurallara uygun araç kullanılmasının önemi aktarıldı.

