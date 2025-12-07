Kilis’te merdiven altı işletmeye 105 bin 158 TL ceza

Denetimlerde fare ve hamam böcekleri görüntülerinin ardından yasal işlem

Kilis Valiliği, ilçede merdiven altı üretim yapan bir bakkal işletmesinin deposunda fare ve hamam böceklerinin görüldüğü görüntülerin ortaya çıkması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 01 Aralık 2025 Pazartesi günü Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetimlerde bozulmuş gıda satışı, etiketsiz ürün bulundurma ve hijyen kurallarına aykırılık tespit edildi. Bu ihlaller gerekçesiyle, 5996 Sayılı Kanun kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplam 105 bin 158 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Ayrıca, işletme sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

