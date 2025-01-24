Kilis'te Motosiklet Tarih Evi Açıldı: Klasik Motosikletler Sergileniyor

Kilis'te Motosiklet Tarih Evi Açılışı Gerçekleşti

Kilis'te, klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi grand açılışını yaptı. Bu özel etkinlik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Motosikletlerin Tutku Olduğu Şehir: Kilis

Tarih evinde, farklı modellerde toplam 7 motosiklet bulunması dikkat çekti. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, açılışta gazetecilere verdiği demeçte, motosikletin Kilis'teki önemine vurgu yaptı. Karacoşkun, şehrin dinamikleri arasında motosikletin neden bu kadar önemli olduğuna dair açıklamalar yaptı.

Karacoşkun, "Kilis'in bazı sokakları var ki motosiklet dışında geçebilme imkanınız yok. Bizim için bu tarih evini açmak ciddi bir hayaldi ve sonunda gerçekleştirdik. Gelecek nesillerin bunu daha da ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Açılışta Vurgulanan Destekler

Açılışa katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, motosiklet tarih evinin kurulmasında emeği geçen hayırseverlere ve akademik personele teşekkür etti. Kurtuluş kesiminin ardından protokol üyeleri, tarihi motosiklet evini inceleme fırsatı buldu.

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki tarih evinde farklı modellerde 7 motosiklet bulunuyor.

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki tarih evinde farklı modellerde 7 motosiklet bulunuyor.