DOLAR
35,69 -0,16%
EURO
37,48 -0,68%
ALTIN
3.183,51 -0,97%
BITCOIN
3.762.718,35 -2,43%

Kilis'te Motosiklet Tarih Evi Açıldı: Klasik Motosikletler Sergileniyor

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi, 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'nde açıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:51
Kilis'te Motosiklet Tarih Evi Açıldı: Klasik Motosikletler Sergileniyor

Kilis'te Motosiklet Tarih Evi Açılışı Gerçekleşti

Kilis'te, klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi grand açılışını yaptı. Bu özel etkinlik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Motosikletlerin Tutku Olduğu Şehir: Kilis

Tarih evinde, farklı modellerde toplam 7 motosiklet bulunması dikkat çekti. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, açılışta gazetecilere verdiği demeçte, motosikletin Kilis'teki önemine vurgu yaptı. Karacoşkun, şehrin dinamikleri arasında motosikletin neden bu kadar önemli olduğuna dair açıklamalar yaptı.

Karacoşkun, "Kilis'in bazı sokakları var ki motosiklet dışında geçebilme imkanınız yok. Bizim için bu tarih evini açmak ciddi bir hayaldi ve sonunda gerçekleştirdik. Gelecek nesillerin bunu daha da ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Açılışta Vurgulanan Destekler

Açılışa katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, motosiklet tarih evinin kurulmasında emeği geçen hayırseverlere ve akademik personele teşekkür etti. Kurtuluş kesiminin ardından protokol üyeleri, tarihi motosiklet evini inceleme fırsatı buldu.

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık...

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki tarih evinde farklı modellerde 7 motosiklet bulunuyor.

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık...

Kilis'te klasik motosikletlerin sergilendiği motosiklet tarih evi açıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki tarih evinde farklı modellerde 7 motosiklet bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
2
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
3
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
4
Sivas Merkezli Kripto Dolandırıcılığı: 43 Kişi Mağdur, 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti
6
İsrail Hükümeti'nden Lübnan'a Çekilme Talimatı: Ordunun Kalma Süresi Uzatıldı
7
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ile AB Diyaloğu İçin Yoğun Çaba Harcadım

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!