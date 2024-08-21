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Kilis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Kilis'te meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:42
Kilis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Kilis'te Trafik Kazası

Kilis ilinde, hafif ticari araç ile motosiklet arasında yaşanan çarpışma, iki kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 27 BTG 47 plakalı hafif ticari araç, C.Ş. idaresindeki 79 DL 069 plakalı motosiklet ile Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarının ardından, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K., sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın Sebepleri

Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını ve olayın nedenini araştırdıklarını açıkladı.

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