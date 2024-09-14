DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.025.790,79 0,27%

Kilis'te Narin Güran'ın Anısına Park Açıldı

Kilis, kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran'ı bir parkla anarak onun ismini yaşatacak.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:44
Kilis'te Narin Güran'ın Anısına Park Açıldı

Kilis'te Narin Güran Anısına Yeni Bir Park Açıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Parkın Açılışı Hakkında Bilgiler

Kilis Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Narin Güran’ın ismi, Barış Mahallesi'nde yapılan yeni parkta yaşatılacak. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in Açıklamaları

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, park açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Narin’in yaşamının, okulunun, sevdiklerinin ve oyunlarının kesintiye uğradığını belirterek, “Narin’in ismi burada daima anılacak. Bizim mücadelemiz, çocuklarımıza uzanan karanlık tehditler karşısında.” ifadelerini kullandı. Bilecen sözlerine devam ederek, “Narin’i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm Türkiye genelinde, her çocuğun güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda Selçuk Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar
4
Hırvatistan'da Türkiye'nin Partner Olduğu Uluslararası Dantel Festivali Başladı
5
Köprübaşı'nda 30 Yıldır Saat Tamiri Yapan Usta: İsmet Balcı
6
Adana'da Down Sendromlu Genç Enes Karayel'in Polislik Hayali Gerçekleşti
7
Dünya Postacıları Avrupa ve Orta Asya Forumunda Buluşuyor

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti