Kilis'te Narin Güran'ın Anısına Park Açıldı

Kilis'te Narin Güran Anısına Yeni Bir Park Açıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Parkın Açılışı Hakkında Bilgiler

Kilis Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Narin Güran’ın ismi, Barış Mahallesi'nde yapılan yeni parkta yaşatılacak. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in Açıklamaları

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, park açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Narin’in yaşamının, okulunun, sevdiklerinin ve oyunlarının kesintiye uğradığını belirterek, “Narin’in ismi burada daima anılacak. Bizim mücadelemiz, çocuklarımıza uzanan karanlık tehditler karşısında.” ifadelerini kullandı. Bilecen sözlerine devam ederek, “Narin’i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm Türkiye genelinde, her çocuğun güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.