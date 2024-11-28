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Kilis'te Orta Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kilis'te, orta hasarlı binaların yıkımı sürerken, 446 binadan 40'ının yıkımı tamamlandı. Vali Şahin, inşa çalışmalarının hızlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:26
Kilis'te Orta Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kilis'te Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kilis'te, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan ve güçlendirilmemiş binaların yıkım işlemleri hızla sürüyor. Vali Tahir Şahin, il genelinde orta hasarlı olarak tespit edilen 446 binalardan, kırsalda bulunan 256 binanın 40'ının yıkıldığını duyurdu.

Vali Şahin: "Asrın Felaketi" Unutulmamalı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla deprem izlerini silmeye yönelik ihya ve inşa çalışmaları'nın sürdüğünü vurguladı.

Yeni Konutlar Tamamlandı

Kilis'te 1854 kentsel konut yapımını tamamladıklarını belirten Vali Şahin, "Hak sahibi hemşehrilerimize huzur ve güven içinde yaşayacakları konutlarını teslim ettik. Yapımı tamamlanan kırsal konutlarımızın da teslim süreci başladı. İnşası devam eden kırsal konutlarımızın da kısa sürede tamamlanarak, teslimat aşamasına geçilecektir." dedi.

Güçlendirme Başvuruları ve Yıkım İle İlgili Bilgiler

Vali Şahin, güçlendirme işlemleri için Kilis Belediyesine 87, İl Özel İdaresine 86 olmak üzere toplam 173 başvuru yapıldığını, güçlendirme işlemleri tamamlanan binalara kullanım izin belgesi verileceğini belirtti. Ancak, güçlendirme işlemlerini gerçekleştiremeyen binaların hasar durumu ağır hasarlı olarak kabul edilip, yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yıkım Çalışmalarının Genel Durumu

Depremin ardından Kilis'te 664'ü merkezde, 1737'si kırsalda olmak üzere toplam 2401 bina yıkım işlemleri tamamlanarak enkaza kaldırıldı. Orta hasarlı olarak tespit edilen 446 binadan, kırsalda bulunan 256 binanın yıkım çalışmaları da devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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